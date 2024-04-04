Manisa'da futbol tartışması sürüyor

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Manisa’nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan tesislerle ilgili tartışma devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıllık Cengiz Ergün döneminin bitmesinin ardından göreve yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye kulübüyken 2021 yılında şirketleşen siyah-beyazlı kulübe kullandığı Manisa BŞB'ye ait tesislerini boşaltma çağrısı yaparak, "Manisa FK özel bir şahsın şirketidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle herhangi bir bağı yoktur. Cuma gününe kadar süre veriyoruz. Tesisleri boşaltsınlar. Bu kentin takımı Manisaspor’dur" dedi.

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Borç batağıyla amatör ligde mücadele eden Manisaspor'un 2005 yılında Süper Lig'e çıktığı ilk dönemde başkanlığını da yapan Cengiz Ergün ise Başkan Zeyrek'in kulüple ilgili çıkışına yanıt verdi. Seçimin ardından ikilinin arasındaki tartışmalara Manisa Futbol Kulübü de dahil olurken, Cengiz Ergün siyah-beyazlı kulübün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleriyle ilgili Eylül 2026'ya kadar anlaşmasının bulunduğunu söyledi. Ergün, “Gelinen noktada üzülerek görüyorum ki Manisa Futbol Kulübü sanki Manisa'nın takımı değil. Bir an önce cuma gününe kadar boşalttırılma, tahliye edilmesi talep edilmiş. Manisa'da yaşayan 7-8 bin ailenin çocukları bu tesislerden hizmet alıyor. Onları yok sayamazsınız” şeklinde konuştu. REKLAM

Cengiz Ergün, "Manisa Futbol Kulübü şu anda bir şirkettir. Manisaspor'un düştüğü sonuçlara düşmesin diye aldığımız bir tedbirdir şirketleştirmek. Bugüne kadar, buraya kadar şampiyonlukları yaşatarak bu lige taşıdık. Sonuçta bu takım şu anda devam ediyor. Öncelikle 2026 yılının eylül ayına kadar bir kere bu tesisleri kullanmak için anlaşması var. Maalesef dün oradaki çalışan personelleri de çektiler. Bugün de güvenlikleri çekiyorlar. Sonuçta şirket kendi imkanlarıyla futbol kulübü bünyesinde yer alan sigortalı olarak gösterilen insanlar, personeliyle orada hizmetine devam edecektir. Çıkarılmak isteniyorsa öncelikle resmi tebligatlarını yaparlar. Resmi tebliğler geldikten sonra hukuksal noktada bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü de gerekli prosedürlerine uyarak gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı. REKLAM

ERGÜN: MANİSA FK'YI 1 TL ALMADAN DEVRETMEYE HAZIRIZ Manisa FK'da 15 yıllık bir emek olduğunu hatırlatan Cengiz Ergün, "Ancak ben şunu da ifade edeyim eğer Manisa Futbol Kulübü'nün Manisa'ya mal edilmesini istiyorlarsa tek şartımız da şu; Mevlüt Aktan başkanın fikri, ben de buna katılıyorum. Manisa FK yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Esnaf Odası, borsası ne kadar kurum varsa herkese eşit oranda hisselerini vermek suretiyle ama belli bir kurala dayalı, yarın o ona devretme değil, bütün herkesin söz hakkının olduğu şirketi mevcut yapısıyla hepsini 1 TL ücret almadan devretmeye hazır. Ama gönül ister buyursunlar amatör takımdan Manisaspor'u da çıkarsınlar göreyim. 15 senenin emeğini bir anda silemezsiniz" ifadelerini kullandı. Ligde bitime 6 maç kala alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa FK teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın yerine dün Levent Devrim'i getirmişti.