Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da emniyet şeridindeki otomobile TIR çarptı: 1 ölü

        Manisa'da emniyet şeridindeki otomobile TIR çarptı: 1 ölü

        Manisa Kula'da karayolunda arızalandığı için emniyet şeridinde durdurulan otomobile, sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen TIR çarptı. Feci kazada otomobil ile TIR arasında sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 05:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 05:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet şeridindeki otomobile TIR çarptı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza yerinden 2 kilometre sonra durabilen TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

        KARAYOLUNDA ARIZALANDI, EMNİYET ŞERİDİNDE DURDURULDU

        Kaza, dün saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu.

        Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki TIR, otomobile çarptı.

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, sürücü Yunus Yükselten ile Emre Yükselten yaralanmazken, TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen alkollü olduğu öğrenilen TIR şoförü A.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Manisa
        #Kula
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Habertürk Anasayfa