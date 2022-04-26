Manisa'da çiftçinin feci ölümü!

Başıbüyük Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Yunus Koral'ı su motoru yanında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekibi Koral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Koral'ın su motorunun elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.