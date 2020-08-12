Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 738 uyuşturucu hap bulundu, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. (23),çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.