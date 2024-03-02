Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol STBL Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet: 78-70 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet: 78-70 (MAÇ SONUCU)

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 78-70 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Manisa'da kayıp!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet'i 78-70 yendi.

        Karşılaşmaya Mitchell'ın sayılarıyla başlayan konuk ekip, 7. dakikayı 9-7 önde geçti. Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 13-9 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. periyodu 19-15 önde tamamladı.

        İkinci periyotta farkı 12 sayıya (38-26) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

        Üçüncü periyoda Needham ve Berk'in etkili oyunuyla başlayan Beşiktaş Emlakjet, 25. dakika içinde Needham'ın 3 sayılık basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, tekrar öne geçtiği periyodu 60-56 üstün bitirdi.

        REKLAM

        Son periyodun başında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Beşiktaş Emlakjet, Needham ve Berk'le 6-0'lık seri yakalasa da ev sahibi ekip müsabakadan 78-70 galip ayrıldı.

        Salon: Muradiye

        Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Murat Ciner

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 8, Sinan Sağlam 2, Mustafa Baki Görür 1, Terry 12, Roberson 10, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz 10, Anderson 15

        Beşiktaş Emlakjet: Needham 17, Mitchell 15, Kerem Kuthan Konan 3, Allman 5, Delgado 4, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz, Simonovic 7, Samet Yiğitoğlu 2

        1. periyot: 19-15

        Devre: 40-31

        3. periyot: 60-56

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa