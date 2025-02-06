Mango kabuğu yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Tropikal bir meyve olan mango, sıcak iklim bölgelerinde yetiştirilirken Mangifera indica isimli bitkiden elde edilir. Dünya çapında tanınan ve sevilen meyveler arasında alan mango lezzetli ve besleyici özellikleriyle ön plana çıkar. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerde bulunan mango potasyum lif, A ve C vitamini açısında olukça zengindir. Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemimin güçlenmesine katıda bulunan bu meyve aynı zamanda cilt sağlığı konusunda da oldukça faydalıdır. Yenen kısmı kadar yaygın olmasa da mango kabuğunun da sağlığa faydaları bulunur. Acı ve sert yapısı ile geleneksel kullanımlarda değerlendirilen mango kabuğu doğrudan tüketilmez. İşte Mango kabuğu yenir mi, Mango kabuğu yemek zararlı mı? sorularının yanıtı…

MANGO KABUĞU YENİR Mİ?

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Mango severlerin merak ettiği konuların başında “Mango kabuğu yenir mi?” sorusu yer alıyor. Sulu ve tatlı kısmı herkes tarafından sevilen ve tüketilen mangonun kabuğu genellikle göz ardı edilir. Teorik olarak yenilebilen mango kabuğu tüketiminde bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Mango kabuğu yenilebilir ancak doğrudan tüketimi tavsiye edilmez.

MANGO KABUĞUNUN FAYFALARI

İçi yenildikten sonra genellikle atılan mango kabuğunun sağlık açısında faydaları bulunur. Meyvenin tatlı kısmı kadar rağbet görmeyen kabuk kısmı içerisinde barındırdığı kimyasal bileşenler ve besin maddeleri ile sağlık alanında fayda sağlayabilir. İşte mango kabuğunun bazı faydaları:

Antioksidan maddeler açısından zengin olan mango kabuğunun antioksidan özelliği hücre hasarını azaltırken sağlığı da destekler.

C vitamini içeriği ile vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan ve bağışıklığı güçlendiren mango kabuğu vücudu daha dirençli hale getirir.

İçeriğindeki lifler ile sindirim sisteminin düzgün işleyişini destekler ve kabızlık gibi sindirim problemlerini önlemeye katkı sağlar.

Vitamin ve antioksidanlar ile cilt problemleriyle mücadele ederken sivilce ve cilt iltihaplanmalarının azalmasına yardımcı olur.

Mango kabuğunda bulunan bazı bileşeneler kolestrol seviyesinin dengelenmesinde rol oynar. İçerisindeki fitokimyasallar, kötü kolestrol olarak adlandırılan LDL’nin düşürülmesine katkı sağlarken kalp hastalıkları riskinde de azalmaya neden olur.

Mango kabuğunun anti alerjik yapısı alerjik reaksiyonları önlemeye katkı sağlarken astım hastalıkları olan kişilere de fayda sağlayabilir.

Detoksifikasyon özellikleri bulunan kabuk, insan vücudunda biriken toksinlerin atılmasını destekler.

Yapılan bazı araştırmalardan edilen sonuçlara göre mango kabuğu, kan şekeri düzenlemesinde faydalıdır.

MANGO KABUĞU YEMEK ZARARLI MI?

Mango kabuğu sağlığa yararlı olabileceği gibi bazı durumlarda zararlı etkilere de neden olabilir. Mango kabuğu yemenin sağlığa zararlı olup olmadığının anlaşılması için bireyin kişisel sağlık durumunun göz önüne alınması gerekir. İşte mango kabuğu yenmesinin potansiyel zararları;

Alerjik reaksiyonlar

Sindirim sorunları

Toksin ve pestisitler

Ağız tahrişi

MANGO KABUĞUNUN SAĞLIĞA OLAN POTANSİYEL ZARARLARI

Sert ve acı yapısı ile tahriş edici olabilecek olan mango kabuğu içerisinde bulunan urushiol adlı kimyasal bileşen ile bazılarında alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Urushiol adı verilen bu madde deriyle temas halinde şişlik, kızarıklık gibi etkiler oluşturabilir.

MANGO KABUĞU NE İŞE YARAR VE NERELERDE KULLANILIR? Mango kabuğu doğrudan yenmek yerine farklı formlarda kullanılıyor. Kurutulup toz haline gerilerek doğal içecek ve çaylarda kullanılan mango kabuğu; ishal ve mide rahatsızlıklarında da kullanılır. Geleneksel tıpta kullanılan kabuğun kaynatılarak içilmesi kimi kültürlerde yaygın olarak uygulanır. Mango kabuğu, içerinden bulundurduğu antiinflamatuar ve antioksidan özellikler ile cilt bakımına katkı sağlar. Cilt bakım maskelerinde kullanılan kabuğun özü, cilt iltihaplanmalarının azaltılmasına yardımcı olur.

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