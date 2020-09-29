Manganez insan vücudunda çok küçük miktarlarda bulunan bir mineraldir. Vücudumuzda en fazla yaklaşık 20 miligram manganez minerali bulunur ve çoğunluğu; kemikler, böbrekler, karaciğer ve pankreasta yoğunlaşmıştır. Manganez, diğer adıyla mangan; metal ve mineral olarak hem endüstride hem de insan sağlığında önemli katkıları olan bir elementtir. Bilinen bütün canlı organizmaların vazgeçilmez bir unsurudur. Birçok enzim mangan içerir. Bitkilerin fotosentezinin kökeninde bulunan bir elementtir. Yani mangan olmasa fotosentez olmaz ve dolayısıyla oksijen olmazdı. İnsan vücudundaki serbest radikallerle savaşır. Çeliği güçlendirerek sertlik kazandırır. Ve daha birçok faydasını saymak mümkündür. Manganla ilgili merak ettiklerinizi makalemizde bulabilirsiniz.

Manganezin Sağlığa Etkileri Nelerdir?

Manganez, toprakta ve suda parçacıklar halinde bulunur. Havada da toz parçacıkları manganez içerir. İnsan vücudunda az miktarda bulunan mineraller arasında yer alır. Vücutta; böbrekler, pankreas, karaciğer ve kemikler başta olmak üzere toplam 10-20 miligram civarında mangan bulunur. Günde 2-3 miligram mangan alınması sağlık için yeterlidir. Kemik oluşumu, hormon fonksiyonları, kan şekeri düzeni, bağışıklık sistemleri fonksiyonları gibi vücuttaki birçok işlemde rol oynar. Yaraların iyileşmesine, kemik oluşumuna, besinlerin emilimine yardımcı olur. Manganez iyonları, çok çeşitli enzimlerde ve fotosentetik bitkilerde bulunur. Bitkiler için hayati önemde bir elementtir, fotosentezin bir parçasıdır. Hayvanların karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmaları için kullanılan 36 enzimin vazgeçilmez bileşeni mangandır.

Manganezin Faydaları Nelerdir?

Proteinlerin sentezlenmesinde önemli bir elementtir.

Metabolik süreçleri kolaylaştıran koenzim olarak çalışır.

Sindirim sisteminde ve besinlerin enerji üretmesinde görev alan minerallerde mangan bulunur.

Yağ ve karbonhidrat metabolizmasının oluşumuna katkı sağlar.

Antioksidan özelliği sebebiyle serbest radikallerle savaşır, kanser gibi hücrelere zarar verici hastalıklara yakalanma oranını düşürür.

Hormon sentezinin ve troid bezinin düzgün çalışmasını sağlar.

Kilo kaybını önler, organların verimli çalışmasına yardımcı olur.

Magnezyum, B vitamini ve E vitamini gibi minerallerin emilimine katkı sağlar.

Kemiklerin büyümesi ve gelişmesi ile bağ dokuları için gerekli bir mineraldir.

Sinir fonksiyonlarında ve gelişiminde etkilidir.

Cinsel gücü arttırır ve kısırlıkta faydalıdır.

Kanın normal pıhtılaşması için gereklidir.

Manganez Hangi besinlerde Bulunur?

Manganez sağlığını korumak için, manganez içeren besinlerden yararlanmalıdır. Neyse ki, manganez, meyve ve sebzeler olmak üzere, özellikle doğal kaynaklarda bol miktarda bulunur. Fındık, tohumlar, avokado, ananas, deniz yosunu, kuru üzüm, ıspanak, brokoli, fasulye, tüm tahıllar, yumurta sarısı, bezelye, portakal, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.