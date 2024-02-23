Manchester Unitedı'n forveti Hojlund sakatlandı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Danimarkalı forveti Hojlund sakatlandı
Giriş: 23.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:31
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Rasmus Hojlund, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.
Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.