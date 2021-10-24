STAT: Old Trafford

SAAT: 18.30

YAYIN: S Spor

HAKEM: Anthony Tylor

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Firmino, Jota, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Klopp