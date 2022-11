Cristiano Ronaldo, kadro dışı kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca rakiplerime ve çalıştığım hocalara her zaman saygılı davranmaya çalıştım. Ben hiç değişmedim. 20 yıldır aynı kişiyim, aynı profesyonelim. Baskıya boyun eğmek asla bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Şu anda çalışmaya devam etmem ve takım arkadaşlarıma destek olmam, her an hazır durumda olmam gerektiğini hissediyorum. Burası Manchester United. Birlik olmalıyız."