Manchester United'dan Ten Hag kararı
İngiltere Premier Ligi'nde 7 haftada 8 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, eleştirilere maruz kalmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da tecrübeli teknik adamın durumu belli oldu.
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Manchester United yönetimi, performansı eleştirilen Erik ten Hag için son kararını verdi.
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Fenerbahçe maçı öncesi ligde Brentford ile karşılaşacak olan İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag ile ilgili olumsuz bir karar almadı.
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MANU, bu maç öncesi çalışmalarını Erik ten Hag ile sürdürürken, geçtiğimiz günlerde kulüp ortaklarının yaklaşık 6 saat süren toplantısında Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir karar vermedi.
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GÖREVE DEVAM EDECEK
İngiliz basınına göre; toplantıda nelerin konuşulduğu bilinmezken, Premier Lig tarihinin kulüp olarak en kötü başlangıcını yaptıran deneyimli teknik adam görevine devam edecek.
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TOPLANTININ YAPILMA SEBEBİ
Öte yandan bazı kaynaklar, kulübün ortaklarının yapmış olduğu toplantının Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili olmadığını ve uzun süre önce yapılması planlanan genel bir değerlendirme toplantısı olduğunu yazdı.
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Bununla birlikte, sonuçların iyileştirilmesi şartıyla Hollandalı isme biraz daha zaman verileceği ifade edildi.
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Manchester United, temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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