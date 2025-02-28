Manchester United'dan Osimhen hamlesi!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için flaş bir gelişme ortaya atıldı. İngiliz devi Manchester United, Osimhen için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Premier League ekiplerinden Manchester United'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e olan ilgisi hız kesmiyor.
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Calciomercato'nun haberine göre; Manchester United, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro ve Rasmus Hojlund'u teklif etmeye hazırlanıyor.
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26 yaşındaki yıldız forvetin, yaz transfer döneminde Manchester United'dan gelecek teklife sıcak baktığı da ifade edildi.
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"ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı.
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