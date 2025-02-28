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        Haberler Spor Transfer Manchester United'dan Osimhen hamlesi! - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Osimhen hamlesi!

        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için flaş bir gelişme ortaya atıldı. İngiliz devi Manchester United, Osimhen için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:09
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          Premier League ekiplerinden Manchester United'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e olan ilgisi hız kesmiyor.

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          Calciomercato'nun haberine göre; Manchester United, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro ve Rasmus Hojlund'u teklif etmeye hazırlanıyor.

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          26 yaşındaki yıldız forvetin, yaz transfer döneminde Manchester United'dan gelecek teklife sıcak baktığı da ifade edildi.

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          "ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

          Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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          Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı.

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