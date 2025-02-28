Manchester United'dan Osimhen hamlesi!

"ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.