Manchester United'dan Avrupa'ya veda! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İngiliz devi Manchester United ise grupta son sırayı alarak Avrupa'ya erken havlu attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve son 16 turuna kalan takımlar...
- 1
A Grubu
Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0
58' Lerager
- 2
A Grubu
Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1
70' Coman
- 3
B Grubu
Lens: 2 - Sevilla: 1
63' Frankowski (pen.), 90+6' Fulgini - 79' Sergio Ramos (pen.)
-
- 4
B Grubu
PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1
50' Vertessen - 42' Nketiah
- 5
C Grubu
Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3
45+1' Volland, 85' Kral - 61', 72' Joselu, 89' Ceballos
- 6
C Grubu
Napoli: 2 - Braga: 0
9' Serdar Saatçı (k.k.), 33' Osimhen
-
- 7
D Grubu
Inter: 0 - Real Sociedad: 0
- 8
Salzburg: 1 - Benfica: 3
57' Sucic - 32' Di Maria, 45+1' Rafa, 90+2' Arthur Cabral
- 9
A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar şunlar:
Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka)
Arsenal (İngiltere)
PSV Eindhoven (Hollanda)
Napoli (İtalya)
Real Madrid (İspanya)
Inter (İtalya)
Real Sociedad (İspanya)