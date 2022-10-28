UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile Sheriff Tiraspol karşılaştı.

Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Maçta goller; 44. dakikada Dalot, 65. dakikada Rashford ve 81. dakikada Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltti. Sheriff Tiraspol ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Real Sociedad, Omonia'yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında liderlik maçında Real Sociedad'a konuk olacak.

Son olarak Chelsea maçında kadro dışında bırakılan ve Manchester United altyapısıyla antrenmana gönderilen Cristiano Ronaldo, A takımla idmanlara dönmüştü.

Portekizli süper yıldız Sheriff maçında yeniden şans buldu. Ronaldo maçta ilk 11 başladı ve 90 dakika forma giydi.

Ronaldo, 81. dakikada attığı golle bu sezon ilk kez Old Trafford'da ağları sarstı.