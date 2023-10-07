Manchester United: 2 - Brentford: 1 MAÇ SONUCU

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Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'ı Brentford karşısında kabustan Scott McTominay uyandırdı.

Old Trafford'daki maçın 26. dakikasında Mathias Jensen attığı golle Brentford'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Manchester United yakaladığı pozisyonlarda Brentford kalecisi Thomas Strakosha'yı geçemedi ancak 87. dSofyan Amrabat'ın yerine oyuna giren Scott McTominay, 90+3 ve 90+7'de attığı iki golle Manchester United'ı kabustan uyandırdı.

Bu maçla iki maçlık galibiyet hasretine son veren Manchester United puanını 12'ye çıkartırken, Brentford 7 puanda kaldı.