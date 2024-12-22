Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri duran toptan Dean Donny Huijsen, penaltıdan Justin Kluivert ve Antoine Semenyo kaydetti.

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SON 2 MAÇTA 6 GOL

Bournemouth'a karşı son iç saha maçında 3-0 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da bir kez daha aynı skorla Bournemouth'a kaybetti.

Gelecek hafta Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ına rakip olacak olan Manchester United, 22 puan ile 13. sırada bulunuyor. Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Bournemouth ise 25 puanla 8. sırada.