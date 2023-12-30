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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City ve Aston Villa, haftayı kayıpsız geçti - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de Manchester City ve Aston Villa, haftayı kayıpsız geçti

        Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City ve Aston Villa, 20. haftayı 3 puanla kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:20
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        City ve Villa kayıpsız geçti
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        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City ve Aston Villa, 20. haftayı galibiyetle kapattı.

        Sheffield United'ı konuk eden Manchester City, 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

        Manchester ekibi puanını 40'a çıkararak 3. sıraya yükselirken, son sıradaki Sheffield United 9 puanda kaldı.

        ASTON VILLA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

        Burnley'yi ağırlayan Aston Villa ise 28. dakikada Leon Bailey, 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada penaltıdan Douglas Luiz'in attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

        Konuk ekipte 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster ağları sarsarken, 56. dakikada Sander Berge kırmızı kart gördü.

        Puanını 42'ye çıkaran Aston Villa ikinci sıraya yükselirken, 11 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

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