Manchester City'nin kan kaybı sürüyor: Aston Villa evinde kazandı!

Premier Lig'in 17. haftasının açılış maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester City ile karşılaştı. İlk yarıyı Jhon Duran'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da Morgan Rogers ile bir gol daha buldu.

REKLAM advertisement1 Konuk ekip 90. dakikada Foden ile farkı 1'e indirirken kalan dakikalarda başka gol olmadı. Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı. Bordo-mavili ekip zorlu rakibini mağlup ederek ligde puanını 28'e çıkardı. City ise 27 puanda kaldı.

Ligde üst sıralarda yer alan ve şampiyonluk iddiası olan takımlarla oynadığı karşılaşmaları kaybeden Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 içerisinde yer alıyor.