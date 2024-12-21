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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'nin kan kaybı sürüyor: Aston Villa evinde kazandı! - Futbol Haberleri

        Manchester City'nin kan kaybı sürüyor: Aston Villa evinde kazandı!

        İngiltere Premier Lig'de son 2 ayda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Manchester City, ligin 17. haftasında da Aston Villa'ya 2-1 kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:05
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        Manchester City'nin kan kaybı sürüyor!
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        Premier Lig'in 17. haftasının açılış maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester City ile karşılaştı. İlk yarıyı Jhon Duran'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da Morgan Rogers ile bir gol daha buldu.

        Konuk ekip 90. dakikada Foden ile farkı 1'e indirirken kalan dakikalarda başka gol olmadı. Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

        Bordo-mavili ekip zorlu rakibini mağlup ederek ligde puanını 28'e çıkardı. City ise 27 puanda kaldı.

        Ligde üst sıralarda yer alan ve şampiyonluk iddiası olan takımlarla oynadığı karşılaşmaları kaybeden Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 içerisinde yer alıyor.

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