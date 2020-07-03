İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında şampiyon Liverpool, deplasmanda Manchester City ile dev maça çıktı. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 4-0'lık skorla kazandı ve şampiyonu şehrine üzgün yolladı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 25. dakikada penaltıdan De Bruyne, 35. dakikada Sterling, 45. dakikada Foden ve 66. dakikada kendi kalesine vuruş yapan Oxlade-Chamberlain ile geldi. Uzatmalarda Mahrez'in attığı bir gol de, VAR incelemesi sonrasında öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Liverpool, Watford'un ardından 2. yenilgisini aldı ve 86 puanda kaldı. Manchester City ise son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve Liverpool ile arasındaki puan farkını 20'ye düşürerek, 66 puana yükseldi.

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa ile karşılaşacakken, Manchester City deplasmanda Southampton'a konuk olacak.

Öte yandan karşılaşmanın hemen başında Manchester City rakibine önemli bir jest yaptı. Tüm takım ve Pep Guardiola ile birlikte teknik ekip, soyunma odası tünelinin çıkışına sıralandı ve şampiyon Liverpool'u alkışladı.