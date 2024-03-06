Manchester City- Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Manchester City- Kopenhag maçıyla devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenen İngiliz ekibi, taraftarı önünde de galip gelerek üst tura yükselmek istiyor. Sporseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Machester Cıty- Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Kopenhag'ı ağırlıyor. G grubu'nu 6'da 6 yaparak 18 puanla tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri, ilk maçta deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenerek tur avantajını sağladı. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray gibi güçlü takımların arasından A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Danimarka ekibi ise City deplasmanından sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Manchester City- Kopenhag maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda?
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MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?
Manchester City- Kopenhag maçı 6 Mart Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.
Etihad Stadı'nda oynanacak olan maç şifresiz olarak TV 8.5'dan yayınlanacak.
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MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Nunes, Bobb, Haaland
Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Meling, Mattsson, Clem, Hojlund, Elyounoussi, Achouri, Cornelius
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SON ŞAMPİYON CİTY!
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın bulunduğu G grubunu lider tamamlayan Manchester City, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde Real Madrid, finalde ise Inter'ı saf dışı bırakarak kupayı müzesine götürdü.