UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Kopenhag'ı ağırlıyor. G grubu'nu 6'da 6 yaparak 18 puanla tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri, ilk maçta deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenerek tur avantajını sağladı. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray gibi güçlü takımların arasından A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Danimarka ekibi ise City deplasmanından sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Manchester City- Kopenhag maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda?