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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City- Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları - Futbol Haberleri

        Manchester City- Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Manchester City- Kopenhag maçıyla devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenen İngiliz ekibi, taraftarı önünde de galip gelerek üst tura yükselmek istiyor. Sporseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Machester Cıty- Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:20
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Kopenhag'ı ağırlıyor. G grubu'nu 6'da 6 yaparak 18 puanla tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri, ilk maçta deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yenerek tur avantajını sağladı. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray gibi güçlü takımların arasından A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Danimarka ekibi ise City deplasmanından sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Manchester City- Kopenhag maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

          Manchester City- Kopenhag maçı 6 Mart Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.

          Etihad Stadı'nda oynanacak olan maç şifresiz olarak TV 8.5'dan yayınlanacak.

        • 3

          MANCHESTER CİTY- KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Nunes, Bobb, Haaland

          Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Meling, Mattsson, Clem, Hojlund, Elyounoussi, Achouri, Cornelius

        • 4

          SON ŞAMPİYON CİTY!

          Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın bulunduğu G grubunu lider tamamlayan Manchester City, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde Real Madrid, finalde ise Inter'ı saf dışı bırakarak kupayı müzesine götürdü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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