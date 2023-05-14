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 Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Lider Manchester City ile Premier Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı

Giriş: 14.05.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
 Manchester City deplasmanda farklı kazandı
İHA

İngiltere Premier Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Ligin 36. haftasında Everton ile Manchester City, Goodison Park’ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadelenin 37. dakikasında İlkay Gündoğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Erling Halaand ile bir gol daha bulan Manchester, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Manchester ekibinde 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan attığı golle farkı 3’e çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca, Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 85’e yükseltirken, Everton da 32 puanla 17. sırada kaldı. Manchester önümüzdeki hafta Chelsea’yi konuk edecek. Everton ise Wolverhampton deplasmanına çıkacak.

İlkay’dan 2 gol 1 asist

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, son haftalarda takımını sırtlamaya devam ediyor. İlkay, Everton deplasmanında 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta oynadıkları Leeds United mücadelesinde de rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

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