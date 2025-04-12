Manchester City - Crystal Palace: 5-2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace'ı ağırlayan Manchester City, 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 5-2 kazanmayı başardı.

Konuk ekip 8'de Eze ve 21'de Richards'ın golleriyle 2-0'ı yakalarken, daha sonraki bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan City, 33'de De Bruyne, 36'de Marmoush, 47'de Kovacic, 56'de Mcatee ve 79'da OReilly'nin golleriyle galibiyete uzandı.

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Guardiola'nın ekibi bu sonuçla puanını 55'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

KALECİ EDERSON'DAN 7'NCİ ASİST! İngiltere Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson, ligdeki 7. asistine imza attı. Manchester City'nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı. REKLAM Premier Lig'den paylaşılan istatistiklere göre, Manchester City'de 56. dakikada James McAtee'nin golünün asistini yapan Ederson, lig tarihinde 7. asistini kaydetti. Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi. Ederson'un en yakın takipçisi olan ve son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.