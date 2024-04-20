Manchester City-Chelsea: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde karşılaştığı Chelsea'yi Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Giriş: 20.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:18
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde; Manchester City, Chelsea'i 1-0 yenerek finale çıktı.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 84. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
Maçı 1-0 kazanan Manchester City finale yükseldi.
Kupanın diğer yarı final maçında Manchester United, yarın Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
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