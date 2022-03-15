'Damla'nın derin yanıkları olduğunu hatırlatan Emekli Hayvanlar Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Ağar, "Özellikle meme kısmında ve yüzünde derin yanıklar vardı. Burada yapılan tedavilerin ardından 'Damla', hayata tutundu.