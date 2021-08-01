DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren 2 orman işçisinden biri olan evli, 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş için 9 yıldır görev yaptığı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'nin önünde tören düzenlendi. İlk olarak Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde getirilen Cinbaş'ın cenazesi için helallik alındı. Daha sonra ise Türk bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzunda, Kırkağaç Orman İşletme Şefliği'ni önüne getirildi.

Burada Cinbaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Vali Vekili Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bölge Müdür Yardımcısı Tacettin Coşkun, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş, avukatlık cübbesini giyen oğlu Mahmut Cinbaş ve kızı Tuğba Cinbaş göz yaşlarını tutamadı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı ardından Cinbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gönderildi.