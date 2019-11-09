Polise zor anlar yaşattı

09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu ve çevreyi rahatsız ettiği yolundaki ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı.
Üzerindeki kıyafetleri çıkararak ortalıkta dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince önce karakola götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelde tatil yaptığı belirlenen genç kadın karakoldan alınıp kaldığı otele teslim edildi.
2 gün sonra aynı mahallede vatandaşlardan gelen şikayet üzerine gelen polisler yine aynı kadınla karşılaştı. Çelişkili bir şekilde konuşan genç kadın, pasaportunun alınıp bu mahalleye bırakıldığını, burada herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi. Genç kadının güvenliğinden de endişe eden polis, kadına yardım etmek isterken Bir ara polislerden koşarak kaçmaya çalışan genç kadın polislerin ısrarlı takibi sonunda yakalanarak polis karakoluna götürüldü.
Gelen tercüman ile tartışan ve sağlık kontrolüne gitmeyi de kabul etmeyen genç kadın kimliği hakkında da bilgi vermedi. Genç kadının çantasında bulunan uçak biletinden İçveç uyruklu 26 yaşındaki Anna Julıa Nygren olduğu, 1 ay önce tatil için geldiği Manavgat’ta birkaç değişik otelde tatil yaptıktan sonra ülkesine dönmediği belirlendi. Genç kadının pasaportu ve diğer eşyalarının nerede olduğu belirlenemedi.
Aşağı Hisar Mahallesinde evlerin bahçesinde ve parkta ilginç tavır ve davranışlarda bulunan ve vatandaşları endişelendiren İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren, Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Cumhuriyet karakolu görevlileri tarafından hazırlanan evraklarla birlikte özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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