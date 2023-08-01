Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol 1. Lig Göztepe Mame Diouf: Göztepe, Türkiye'deki en iyi projeye sahip - Futbol Haberleri

        Mame Diouf: Göztepe, Türkiye'deki en iyi projeye sahip

        Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf, sarı-kırmızılıların İtalya'da gerçekleştirdiği kampta kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki Senegalli golcü, "Göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Göztepe, Türkiye'deki en iyi projeye sahip"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf, İtalya kampında kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye transfer olduğu için ve Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Mame Diouf, “Bu büyük kulübe katıldığım ve son üç yıldır Türkiye'de bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Her zaman Göztepe'yi duyuyordum ve Göztepe'ye karşı oynadım. Taraftarların nasıl olduğunu ve takımı nasıl sevdiklerini biliyorum ve bu gerçekten bu büyük kulübe katılma kararımı kolaylaştırdı” dedi.

        "GÖZTEPE'NİN YERİ SÜPER LİG"

        Takımın ve taraftarların Süper Lig'de oynama tutkusunu bildiğini söyleyen Mame Diouf, “Bu yolculuğun bir parçası olmak benim için iyi bir meydan okuma ve Göztepe'nin sahip olduğunu gördüğüm proje, benim için Türkiye'deki en iyi projeydi. Bu da benim için işleri kolaylaştırıyor çünkü kulübün ve takımın sahip olduğu potansiyeli gördüğünüzde bana göre Süper Lig'de olmaları gerekiyor. Ama her şeyin bir sebebi var. Bu yüzden şimdi Süper Lig'e yükselmek için çalışmalıyız. Taraftarların Süper Lig'de olmak için can attığını ve bunu gerçekten istediklerini biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bunu gerçekleştirmek için iyi bir ekibimiz olduğunun farkındayız. Bu yüzden mücadele edeceğiz ve onları mutlu etmeye çalışacağız. Kulübü hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü Göztepe'ye karşı oynadığım için Göztepe'yi tanıyorum. Süper Lig'de olmayı hak ettiğini biliyorum ve bunun için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

        "TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Göztepeli taraftarlara seslenen Mame Diouf, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Bu takıma inanın, hepimiz buradayız çünkü tek bir neden için geldik o da bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Hepimiz bunu dört gözle bekliyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var. Ne olursa olsun, yolculuğun sonucu nasıl olursa olsun sizlerin yanımızda olmanıza ihtiyacımız var çünkü bu hiç kolay olmayacak. İnişli çıkışlı bir süreç olacak ama takım olarak birbirimize kenetlenirsek ve stada geldiğimizde taraftarlarımızı yanımızda görürsek, bu bize belirlediğimiz hedefe yani Göztepe'yi bir üst seviyeye ulaştırmak için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Bu yüzden hepinizi takımın yanında olmaya çağırıyorum ve sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük kulübe katıldığım için gerçekten çok mutluyum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Habertürk Anasayfa