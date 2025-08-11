Maluma bir anneyi azarlamak için konseri durdurdu

Dünyaca ünlü Latin Amerikalı şarkıcı Maluma, bir anneyi, bebeğini konsere getirdiği için azarlamak üzere konseri durdurdu.

30 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Meksika'nın başkenti Meksiko'da verdiği konser sırasında, bir annenin bebeğini kulak koruması olmadan konsere getirdiğini görünce müdahale etti.

REKLAM advertisement1

Dünya turnesi kapsamında konser veren Maluma, konserin son bölümünde anne ve bebeğini fark edince müziği susturdu. Anneye, bebeğinin kaç yaşında olduğunu sordu. Bebeğin bir yaşından küçük olduğunu öğrenince; "Küçücük bir bebeği bu kadar yüksek sesli bir konsere getirmenin iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Bu bebek burada neler olduğunu anlamıyor bile. Bir dahaki sefere kulaklarını koru ya da bir şeyler yap. Gerçekten... Zarar verici. Bu senin sorumluluğun" diye konuştu.

"Çocuğu bir oyuncakmış gibi taşıyorsun. Bu bebek burada olmayı istemez" diyen Maluma; "Tüm sevgim ve saygımla söylüyorum. Artık ben de bir baba olarak çocukları asla bir konsere getirmem. Bir dahaki sefere biraz daha duyarlı ol" uyarısında bulundu.

Maluma, kız arkadaşı Susana Gomez ile birlikte 2024'te Paris adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi oldu.