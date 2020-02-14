Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD Taşımacılık, bir süredir Marmaray’la ilgili önemli bir çalışma yürütüyor. Hafta başında yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da, tren sefer sayısının artırılması ön görülüyor. Marmaray’da, Maltepe-Zeytinburnu arası yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta. Yolcular, zaman zaman trene binemiyor. İkinci treni beklemek zorunda kalıyor.

15 DAKİKADA BİR TREN

Maltepe-Zeytinburnu arasında halen 15 dakikada bir tren geliyor. Bu hatta, sabah saat 06.17’de sefer başlıyor ve 23.02’de son tren hareket ediyor. Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık, bu iki nokta arasında tren sayısını ve sıklığını artırmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları sürdürülen yeni planlamaya göre 15 dakika yerine 8 dakikada bir tren gelecek. Böylece, durakta yığılmalar önlenecek. Yolcu talebi karşılanacak. Vatandaşlar, daha rahat yolculuk yapabilecek.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kaynaklar, söz konusu teknik çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Hazırlıklar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımızın da onayının ardından söz konusu hatta tren sefer sayılarının artırılması için somut adım atılacak. En kısa sürede ön görülen yeni planlama hayata geçirilecek” dedi.