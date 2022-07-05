Maltepe Savaşı Önemi ve Özeti - Maltepe (Pelekanon) Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Maltepe Savaşı nerede yapıldı? Maltepe Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte tüm detaylar.

Maltepe Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Maltepe Savaşı; Orhan Gazi liderliğindeki Osmanlı Devleti ile III. Andronikos komutasındaki Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlanan Maltepe Savaşı tarihi 1329’dur.

Maltepe Savaşı’yla alakalı olarak, cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Maltepe Savaşı diğer adı nedir? sorusudur. 1329 tarihli Maltepe Savaşı, adını gerçekleştiği bölgeden almaktadır. Kocaeli Yarımadası’nda bulunan Maltepe mevkiinde gerçekleşen savaş; bölgenin bir diğer adının da Pelekanon olması sebebiyle, Pelekanon Savaşı olarak da bilinmektedir. Ayrıca Pelekanon bölgesinin, Eskihisar yakınlarında olmasından hareketle, 1329 yılında gerçekleşen bu savaşa Eskihisar Savaşı da denmektedir.

Maltepe (Pelekanon) Savaşı Özeti

Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda hızla ilerlemesi, Bizans İmparatorluğu’nu tedirgin ediyordu. Bölgedeki birçok kalenin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi ve İznik’in de Osmanlı kuşatması altında olması Bizans İmparatoru III. Andronikos’u harekete geçirdi.

Bizans İmparatorluğu için İznik’in kaybı, İstanbul Boğazı üzerindeki Osmanlı tehdidinin daha da belirgin hale geleceği anlamına geliyordu. Bu durumu tersine çevirmek isteyen III. Andronikos, beraberindeki 5 bin kişilik orduyla İznik üzerine harekete geçti.

Bizans ordularının yola çıktığının haberini alan Orhan Gazi, İznik kuşatmasını devam ettirecek sayıda askeri kale önünde bırakarak, Bizans kuvvetlerini karşılamak üzere yürüyüşe geçti.

10 Haziran 1329 tarihinde iki ordu Maltepe mevkiinde karşı karşıya geldi. Akşam saatlerine kadar süren savaşta, Bizans imparatoru III. Andronikos’un ağır bir şekilde yaralanarak karargâha dönmesi, Bizans ordusunda büyük bir panik ve telaş başlattı.

Bizans ordularının içinde bulunduğu durumu fark eden Orhan Gazi’nin verdiği taarruz emriyle birlikte Bizans güçleri imha edildi ve Maltepe (Pelekanon) Savaşı’nın kazananı Osmanlı Devleti oldu.

Maltepe Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin elde ettiği zaferle sonuçlanan Maltepe Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda bulunan Bizans kalelerini ele geçirmesi.

Osmanlı Devleti’nin Adapazarı ve Sapanca’nın doğusuna yerleşerek Bizans şehirlerini çevrelemiş olması.

İznik’in kuşatma altında olması.

Osmanlı ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.

Maltepe Savaşı Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki en önemli savaşlardan biri olan Maltepe Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Maltepe Savaşı’nda alınan galibiyetle, Bizans ordusunun gücü kırılmış ve 1331 tarihinde İznik fethedilmiştir.

1337 senesinde gerçekleşecek olan İzmit’in fethinin önü açılmıştır.

Anadolu coğrafyasındaki Bizans hâkimiyeti büyük bir darbe almıştır.

Kocaeli Yarımadası’nın Osmanlı Devleti tarafından fethi tamamlanmıştır.

Kazanılan bu zaferle birlikte Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğu için büyük bir tehdit haline gelmiştir.

Maltepe Savaşı Önemi

10 Haziran 1329 tarihinde gerçekleşen Maltepe Savaşı’nın önemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş safhasının en önemli mücadelelerinden biri olmasından kaynaklanmaktadır. Bizans İmparatorluğu’nun, Anadolu’daki üstünlüğünü kaybetmesine neden olan Maltepe (Pelekanon) Savaşı, aynı zamanda iki devletin hükümdarını savaş alanında karşı karşıya getiren ilk Osmanlı Devleti – Bizans İmparatorluğu savaşıdır.

O tarihe kadar Osmanlı Devleti ile yaşanan savaşlarda, savaş meydanında bölge tekfurlarının komutasındaki birliklerle bulunan Bizans İmparatorluğu ordularına, bu savaşta bizzat Bizans imparatoru III. Andronikos komutanlık yapmıştır.