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Corriere dello Sport'un "Juventus'a huzur yok" manşetiyle verdiği haberinde, adı mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için İtalya Futbol Federasyonundan 20 Ocak’ta 15 puan silme cezası alan Juventus'ta bu konuyla bağlantılı özellikle bazı futbolcuların hedefte olduğu ve maaş ödemelerinin incelendiği belirtildi.

Haberde, "mali usulsüzlük soruşturmasının genişlediği ve bunun da Juventus'u titrettiği" ifade edilerek, siyah-beyazlı kulübün bazı oyunculara ‘özel anlaşmalar’ önerdiği yazıldı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği Prisma soruşturmasından gelen binlerce sayfa belgeye dayanarak FIGC'nin adı geçen bazı oyuncuların maaş hareketlerinden Juventus'a ayrıca bir soruşturma hazırlığında olduğu ve başka cezaların da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Soruşturmada adı geçen Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Rabiot ve McKennie ile bugün Juventus forması giymeyen Dybala, Arthur ve Bernardeschi'nin Juventus'un kendilerine önerdiği ve kabul ettikleri ileri sürülen bu özel anlaşmanın maksadını bilip bilmediğinin araştırıldığı belirtildi.

FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine'nin de bazı oyuncuların ifadesine başvurduğu, oyuncuların Whatsapp gruplarındaki mesajlarını incelediği ifade edildi.

Oyuncuların bu anlaşmaları bilerek imzaladığının tespit edilmesi halinde 1 aya kadar men cezası alma riskiyle karşı karşıya oldukları gazetenin haberinde yer aldı.

Tuttosport'un haberinde de Juventus'un temyiz başvurusunun mart ayı sonunda değerlendireceği belirtilerek, ya verilen 15 puan silme cezasını onaylayacağını ya bunu iptal edeceğini ya da cezanın az olduğu gerekçesiyle yeniden hesaplanmasını isteyebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Juventus'la ilgili sürecin Avrupa ayağında yeni bir gelişme olmadığı, UEFA'nın 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle soruşturma başlattığı ancak öncesinde İtalya'daki süreci dikkatle takip ettiği kaydedildi.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN ''PRİSMA'' SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Halihazırda Tottenham Hotspur’da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Andrea Agnelli 24 ay, Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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