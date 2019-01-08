Mali konularda devlere parmak ısırtıyorlar

Süper Lig'in borçsuz 4 kulübü Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği'nin uygulamaya koyacağı projede yapılandırma yerine ödül ya da teşvik alacak. Mali yapıları ile 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm Türk futboluna örnek olan Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un bu başarısının ayrıntılarını sizler için araştırdık.

Süper Lig kulüplerinin borçlarının TFF ve TBB'nin ortak projesi ile yeniden yapılandırılması büyük ses getirirken Spor Toto Süper Lig'deki 18 kulüp arasında borçsuz durumda sadece Kasımpaşa, Göztepe, Demir Grup Sivas ve Medipol Başakşehir'in olması dikkat çekmişti. Mali durumları ile Türk futboluna örnek olan bu 4 kulübün başarısını sizler için araştırdık...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırması yönündeki projesinin detayları önceki gün belli oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, futbolda devrim olarak adlandırılan projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Buna göre Süper Lig'deki kulüplerin artık sürdürülemez hale gelen borçları yeniden yapılandırılacak ve bir anlamda futbola can suyu verilecek.

Demirören ve Aydın, açıklamaları sırasında çok az borcu bulunan ya da borçsuz durumdaki Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor için ise ayrı parantez açtı. Demirören, Türk futboluna mali anlamda örnek olan bu 4 kulübe de teşvik ve ödüllendirme yoluna gideceklerini açıkladı. Demirören, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bu konuda teklif götüreceklerini kaydetti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Şu an borcu olmayan ya da borcunu zamanında ödemiş Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe gibi kulüpler var. Çok az borçla veya sıfır borçla gidiyorlar. Sayın Berat Bakan'la da (Albayrak) konuşacağız, bu kulüplere bir teşvik, ödüllendirme yapalım.

Bu açıklama sonrasında ise tüm gözler de bu dört kulübe çevrildi. Dört kulübün de bu noktadaki en büyük başarısı transferde olurken tesisleşme konusunda da oldukça önemli adımlar atıyorlar. İşte Türk futbolunun göz bebeği konumunda bulunan Kasımpaşa, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in başarı sırları...





KASIMPAŞA: SON DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI

Süper Lig'e 2012-2013 sezonunda geri dönen Kasımpaşa, o tarihten bu yana istikrarlı mali görüntüsüyle dikkat çeken kulüplerin başında geldi. Paşa'nın bu başarısında doğru kurumsallaşma ve başarılı transfer politikası öne çıktı. Zira Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda 7.5 milyon Euro civarında bir harcama yapan Lacivert-Beyazlılar, sonrasında ise düşük maliyete transfer ettiği oyuncuları yüksek fiyatlarla satarak denk bütçelerini korudu.

Paşa, şu anda ise Trezeguet ve Mbaye Diagne gibi yıldızlarıyla adından söz ettiriyor. Çin'den geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz alınan Diagne, geldiği günden bu yana Süper Lig'i kasıp kavururken, açık ara gol krallığına koşuyor. Yine geçen sezon kiralanıp futboluyla herkesi büyüleyen ve 2 milyon Euro bedelle bonservisi alınan Trezeguet de Kasımpaşa'nın devlerin radarında olan yıldızlarından diğeri...

Süper Lig'de son dönemde yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Kasımpaşa, gol krallığına koşan Mbaye Diagne'yi geçen sezon devre arasında Çin'den bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Paşa son olarak Norveç ekibi Sarpsborg'dan 20 yaşındaki Tobias Heintz ile Suttgart II'den 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Azad Toptik'i transfer etti. Mütevazı ve genç kadrosu ile tecrübeli hocası Mustafa Denizli yönetiminde zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, bugüne kadarki başarısını şampiyonlukla ya da Avrupa kupalarına katılarak taçlandırmak istiyor.

KEMERBURGAZ TESİSLERİ GİBİSİ YOK

Kasımpaşa, tesisleşme konusunda da Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Kulübün Kemerburgaz Tesisleri, Avrupa'nın birçok dev takımın bile rüyasında göremeyeceği imkanlara sahip. 109 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste 2'si suni çim, 2'si de normal çim olmak üzere 4 adet futbol sahası, 3 adet tenis kortu, yönetim binası, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, saunalar, hamamlar ve futbolcuların rahatı için düşünülmüş pek çok ayrıntı bulunuyor. Tesis, hem profesyonel hem de altyapıdaki genç yetenekler için muhteşem imkanlara sahip.

Öyle ki, 2014'te Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi olarak İstanbul'a gelen Chelsea, Kemerburgaz Tesisleri'nde konakladı. Kasımpaşa Kulübü, konuklarına sıcak bir karşılama yaparken Maviler, antrenmanını burada yaptı. Chelsea'nin o dönemki dünyaca ünlü teknik direktörü Mourinho ve öğrencilerinin tesislere olan hayranlığı gözlerinden okunmuştu. Londra ekibinin yetkilileri de sıcak karşılamadan ve konfordan dolayı Kasımpaşa'ya teşekkür etmişlerdi.

Chelsea, 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında Kasımpaşa tesislerinde kamp yapmıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: İSTİKRAR VE BAŞARI

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2014'te belediye bünyesinden ayrılması sonrası kurulan Başakşehir Futbol Kulübü, o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde zirve mücadelesinde yer alması ile dikkat çekiyor.

2014-2015 sezonunda Süper Lig'e geri döndükten sonra başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce üst üste iki sezon 4. olarak Avrupa kupalarına katılım hakkını elde eden kulüp, sonrasında ise Beşiktaş'la şampiyonluk mücadelesi vererek 2. sırayı aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Turuncu-Lacivertliler, play-off'ta Sevilla'ya şanssız bir şekilde elenirken geçen sezonu 3. tamamladı.

Başakşehir, mali anlamda Süper Lig'in en güçlü kulüplerinden birisi olarak göze çarpıyor. Altınordu'dan transfer ettiği Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Roma'ya satan Turuncu-Lacivertliler, Altınordu'ya ödenen bonservis ve bonuslar çıkarıldığında 10 milyon Euro civarında bir rakamı kasasına koydu. Sürekli şampiyonluk mücadelesinde olmasından ötürü de sponsor desteğini iyiden iyiye artıran Başakşehir, stadı ve altyapı tesisleri ile modern bir kulüp çizgisinde...





Cengiz Ünder gibi genç bir yeteneği yüksek bir bedelle Roma'ya satan Başakşehir; Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy gibi tecrübeli yıldızları bedel ödemeden kadrosuna kattı.

Turuncu-Lacivertliler, bu süreçte Cengiz gibi genç yeteneklerin yanı sıra Emmanuel Adebayor, Gael Clichy ve son olarak da Robinho gibi dünyaca tanınan ünlü yıldızları da bedelsiz olarak kadrosuna katarak marka değerini artırdı. Başakşehir, beklediği verimi alamasa da Arda Turan transferi ile de ses getirdi. Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından olan Emre Belözoğlu ise 4 senedir İstanbul ekibinin saha içindeki liderliğini üstleniyor.

GÖZTEPE: EFSANE GERİ DÖNDÜ

Göztepe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e dönerek 14 yıllık hasretini dindirmiş oldu. Bir dönem UEFA Kupası'nda yarı final oynayan Sarı-Kırmızılılar, 2000'li yıllarla birlikte tam bir çöküş dönemine girdi. Amatör kümeye kadar düşen İzmir temsilcisi, ancak 2007'de Aliağa Belediyespor'un isim değişikliğine gitmesi ile 3. Lig'e dönen Göz-Göz'ün kaderi, 2014'te Mehmet Sepil'in kulübü, Altınbaş Holding'den devralmasıyla değişti. Sepil döneminde hem mali hem de sportif anlamda şaha kalkan Göztepe, 2. Lig'den 3 yılda üst üste şampiyonluklar yaşayıp Süper Lig'e döndü.

Mehmet Sepil, Göztepe'yi satın aldığında söylediği "Nerede eksik görürse o bölgeye takviye gerçekleştireceğiz. Ancak tekrar ediyorum; transfer yaparken Göztepe'yi futbolcu mezarlığına çevirmeyeceğiz" sözünün şu ana kadar net bir şekilde arkasında durdu.

Sepil başkanlığında camia olgusunu tekrar oluşturan ve taraftarını tam anlamıyla arkasına alan Göz-Göz, transfer konusunda da aynı başarıyı sergiledi. Sepil döneminde bütçe dengesini her sene koruyan Göztepe, Süper Lig'in borçsuz kulüplerinden birisi oldu.

TESİS VE STAT ATILIMI

Göztepe bu yeni dönemde tesis ve stat konusunda da büyük atılım yaptı. Adnan Süvari Tesisleri, görkemli bir törenle hizmete girdi. 18 dönüm üzerine inşa edilen tesiste, 1 ana saha, 2 yardımcı saha, 28 oda ve 5 yıldızlı otellerde bulunan tüm imkanlar bulunuyor. Kulüp, Gürsel Aksel Stadı'nın yapımına da tüm hızıyla devam ediyor. 20 bin 35 kişi kapasiteli stadın gelecek sezon hizmete girmesi bekleniyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: ANADOLU'NUN GURURU

2004-2005 yılında çıktığı Süper Lig'de adından söz ettiren Anadolu takımlarından birisi olan Sivasspor, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak son haftalarda kupayı kaçırmıştı. 11 yıl Süper Lig'de aralıksız oynayan Yiğidolar, 2015-2016 sezonunda 1 Lig'e düşse de ertesi sezonu şampiyon tamamlayıp hemen Süper Lig'e geri döndü.

Başkan Mecnun Otyakmaz yönetiminde her daim maddi sıkıntılardan uzak bir görünüm sergileyen Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de oyuncularının maaşlarını gecikme yaşatmadan ödeyen kulüplerin başında geliyor.

Sivasspor, Real Madrid'de birlikte forma giymiş 3 isme de takımda görev verdi. 2013'te teknik direktör olarak gelen Roberto Carlos, Cicinho'yu da getirdi. Yiğidolar son olarak bu fotoğraf karesinden Robinho'yu kadrosuna katıp Başakşehir'e sattı.

Bir dönem Real Madrid'de birlikte ter döken yıldızlardan Roberto Carlos'u teknik direktör, Cicinho ve Robinho'yu ise oyuncu olarak Türkiye'ye getiren Otyakmaz ve kurmayları, bu iki yıldız için bonservis bedeli ödemedi. Hatta Robinho, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'e transfer olarak Sivasspor'a 2 milyon Euro gelir kazandırdı.

4 BÜYÜKLERDE TABLO KARANLIK

BORÇ 6 YILDA 3.6 KAT ARTTI

Tablo bir yandan böyleyken, Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, son 6 yılda yüzde 360 (3.6 kat) arttı. Kulüplerin geldiği son noktada mali devamlılık sıkıntısı yaşanırken borçlar da giderek artıyor.

Kulüpler, zaman zaman sporcularının ve profesyonellerinin ücretlerini ödemede sıkıntı çekerken, artan kur ve borçların faizleri, yüklerini her geçen gün biraz daha ağırlaştırıyor. Dört büyük kulübün 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9,5 milyar lirayı buldu.