Malcolm X'in kızı New York'ta defnedildi

SON DAKİKA: Malcolm X'in kızı New York'ta defnedildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk gönderdi

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi.

New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İslami usullere göre düzenlenen cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇELENK GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'de katıldı.

Büyükelçi Mercan ile Başkonsolos Özgür, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini iletti.

New York'un Brooklyn kentindeki evinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Shabazz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.