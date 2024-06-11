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        Haberler Dünya Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu | Dış Haberler

        Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

        Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 01:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:15
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        Malavi'de uçak kayboldu
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        Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği duyuruldu.

        Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

        Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Malavi
        #UÇAK
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