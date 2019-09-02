Malatyaspor'dan santrfor açıklaması

02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Alanyaspor'un, sarı- siyahlı takıma karşı üstün oynamadığını rakibin bulduğu pozisyonları değerlendirerek gole çevirdiğini söyledi.
Çelikel, yaptığı açıklamada ligin 3. haftasında Alanyaspor'a kendi evlerinde 3-2 mağlup oldukları için üzüldüklerini dile getirdi.
Ligin henüz yeni başladığını, Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında takımın beklenen performansı sergilemediğini belirten Çelikel, "Alanyaspor bize karşı çok üstün de oynamadı, onlar buldukları pozisyonlarını gole çevirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya hakimdik, iyi de oynadık. Erken dakikalarda goller de bulduk ama olmadı, yenemedik. " diye konuştu.
Maçın hakem faktörüne değinmek istediğini kaydeden Çelikel, şu değerlendirmede bulundu:
" Hakem gereksiz yere fauller verdi ve oyunu gerdi. Açıkçası bir şey anlamadık, keşke hakem biraz daha adil şartlarda maçı yönetseydi. " değerlendirmesinde bulundu.
Alanyaspor mağlubiyetinin geride kaldığını, önlerinde MKE Ankaragücü deplasmanı bulunduğunu hatırlatan Çelikel, "Milli maç arası, bu sürede takımın toparlanacağına eminim. Bizim takım kaliteli, MKE Ankaragücü deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Biz takımımıza güveniyoruz." dedi.
"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"
Sarı-siyahlı takımda transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çelikel, "Bir santrafor transfer etmeyi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor, saat 20.00 gibi belli olacak. Transfer olabilir de olmayabilir de. " şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!