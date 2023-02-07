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Malatya’daki 4 katlı otel 10’dan fazla kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu

Giriş: 07.02.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya’daki 4 katlı otel 10’dan fazla kişiye mezar oldu
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,. büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan binada ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında onlarca kişi sağ kurtarılırken, 10’dan fazla vatandaşın cenazesi enkaz altından çıkarıldı.

Son olarak sabah saatlerinde bir vatandaşın daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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