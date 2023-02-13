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Malatya ve Gaziantep'te enkazdan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan ve kimliği olmayan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor. Teşhis işlemleri Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştiriliyor

Giriş: 13.02.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya ve Gaziantep'te depremde ölenlerin kimlik tespit işlemleri sürüyor - Güncel haberler
AA

Malatya ve Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentlerdeki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Malatya'da Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapılıyor. İşlemler Gaziantep'te ise, Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştiriliyor.

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