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Malatya Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Malatya Valiliği, depremin ardından kentten başka illere gitmek isteyen afetzedelerin ev taşıma ücretlerinde suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiğini açıkladı.

Giriş: 18.02.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
AA

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezince, herhangi bir suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır."

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