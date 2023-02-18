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Son dakika haberi Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer, "40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" dedi.

Giriş: 18.02.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Depremden son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
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HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı 40 bin 642'ye yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer basın toplantısı düzenleyerek deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer şunları söyledi:

"40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor.

164 bin vatandaşımıza nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Burada depremden etkilenmiş olanlara bir nebze olsun destek olmak. Süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. e-devletten vatandaşlarımız 10 bin lirayı sorgulayabilirler.

Kira yardımları konusunda da barınmaya destek olmak. Evini kaybeden vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; birincisi konteyner ve diğer barınma ile ikincisi kira desteği. e-devlet üzerinden başvurular devam ediyor. 290 bin civarında başvuru var.

274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personel var. Tahliye işlemleri devam ediyor. 430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 720 kişiyi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer tesislerde misafir ediyoruz.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit yapıldı. Burada da çok kısa zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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