Malatya, sağlık hizmetiyle yabancı hastaların da tercihi oluyor

Kemik iliği ve karaciğer nakli gibi alanlarda başarılı operasyonlara imza atılan 1585 yatak kapasiteli merkezde, 39 ameliyathane ve 317 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastane bünyesinde 2023'te açılan ve 14 tek kişilik oda bulunan Uluslararası Hasta Servisi'nde yurt dışından gelen hastalar için yabancı dil bilen personel görev yapıyor. Merkezde, farklı ülkelerden gelen 280 hasta, sunulan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanenin tam donanımlı olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden gelen insanlara hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Karaaslan, şöyle konuştu: "Şu ana kadar hastanemizde 34 farklı ülkeden gelen hastalarımıza sağlık hizmeti sunduk. Geçen yıl 200'e yakın sağlık turizmi hastamız olurken bu yıl 80 oldu. Hastanemizin nitelikli hizmet ve teknik altyapısıyla gelecek dönemde sağlık turizmi alanında söz sahibi olacağına inanıyoruz. Özellikle bayramdan sonraki süreçte Türk cumhuriyetlerinde hem hastalarla hem de hekimlerle ilgili bir dizi program ayarlandı. Bu şekilde daha çok yere açılarak hastanemizin hizmetlerini tanıtıp anlatacağız. Malatya'yı sağlık turizminde önemli bir yere getireceğiz. Uluslararası Hasta Servisinin finansmanında bize destek verenlere teşekkür ediyoruz. Bu servisimiz özel ve odalarımız tek kişilik. Üst düzey hemşirelik hizmetleri veriyoruz. Yabancı dil bilen personelimizle gelen hastalarımız iletişim alanında hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır."

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Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Sümer de farklı ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

En son Güney Afrika'dan gelen obezite hastasına tedavi uyguladıklarını anlatan Sümer, şunları söyledi: "Hastamızın obeziteyle ilgili problemleri vardı. Önce İstanbul'a sonra da Malatya'ya geldiler. Üç gün önce hastamıza işlem uyguladık. Ameliyat sonrası süreç yolunda görünüyor. Hastanemiz hem bölge hem de ülkemiz adına önemli bir hastane. Sağlık turizmi olarak hastalara çok güzel bir bakım var. Buraya gelecek hastaların sağlığıyla ilgilenmeye hazırız."

"5 YILDIZLI SERVİS HİZMETİ GÖRÜYORUZ"

Güney Afrika'dan tedavi için gelen 48 yaşındaki Lynne Davids de Türk hekimlerinin başarılı işlere imza attığını belirtti.

Hastane ve hizmeti beğendiğini kaydeden Davids, "Burada hem doktorlar hem de çalışanlar tarafından 5 yıldızlı servis hizmeti görüyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doktorlar çok güvenilir ve anlayışlı. Herkes benim dilimde konuşmaya çalışıyor. Bir ihtiyacım olduğunda yanımda oluyorlar." diye konuştu.