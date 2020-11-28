MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

Malatya'da polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini ara vermeden sürdürdü.Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine riayet etmelerini istedi.Pazar yerleri ile vatandaşların yoğun olduğu caddelerde de denetleme yapan ekipler sigara içme yasağı ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.