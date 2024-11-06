Malatya'da olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

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İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ SAPTANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.