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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Genç kız yurt binası önünde ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Genç kız yurt binası önünde ölü bulundu!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki Hatice Tunç, kız öğrenci yurdunun binasının önünde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:07
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        Genç kız yurt binası önünde ölü bulundu!
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        Malatya'da olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİĞİ SAPTANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Malatya
        #Son dakika haberler
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