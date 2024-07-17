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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Eski il başkanı kiracısını öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!

        Malatya'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan 33 yaşındaki Eyüp İshakoğlu'nu tabancayla öldürdü. Olay sonrası kaçan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:34
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        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
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        Malatya'da olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu (33) ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi.

        TARTIŞMA ÇIKTI TETİĞE BASTI

        Kiracısını öldüren Hakan Yılmaz.
        Kiracısını öldüren Hakan Yılmaz.

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hayatını kaybeden Eyüp İshakoğlu.
        Hayatını kaybeden Eyüp İshakoğlu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        POLİS, ZANLIYI ARIYOR

        Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Malatya
        #Son dakika haberler
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