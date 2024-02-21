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        Haberler Gündem Malatya'da sahte alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        Malatya'da sahte alkol ele geçirildi

        Malatya'da bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:59
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        Malatya'da sahte alkol ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi'nde sahte alkol üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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