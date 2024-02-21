Malatya'da sahte alkol ele geçirildi
Malatya'da bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi
Giriş: 21.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:59
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi'nde sahte alkol üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 bin 464 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.