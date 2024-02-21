Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? zirveye yerleşti

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirveye yerleşti

        SHOW TV'nin dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?, izleyicilerden gördüğü ilgi sonrasında zirveye yerleşti. Yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen dizi; üç kategoride de adını zirveye yazdırarak salı akşamına damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirveye yerleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle gönüllerde taht kuran yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Üç kategoride de adını zirveye yazdıran dizi, salı akşamına damgasını vurdu.

        2 SAAT 40 DAKİKA TT LİSTESİNDE YER ALDI

        ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın ikinci bölümü ABC1 20+’da 9.53 izlenme oranı 22.30 izlenme payı, AB grubunda 9.00 izlenme oranı 24.26 izlenme payı, Total’de ise 7.56 izlenme oranı 18.22 izlenme payı elde etti. İzleyenlerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi 11 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. Ülke sınırlarını aşan dizi, dünyada da 2 saat 40 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Ayrıca TT listesinde, Evren (Buğra Gülsoy) ve Timur (Mehmet Yılmaz Ak) karakterlerinin de yer alması, izleyicilerin Bahar’ın hikayesini ne kadar sahiplendiğini bir kez daha gösterdi.

        REKLAM

        İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir 'geçmiş olsun' kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra’yı tedirgin etti. “Timur’la işim bitti benim, ben biraz Bahar’la ilgileneceğim” diyen Bahar’ın değişimi herkesi şaşırttı. Bahar, Timur’a içinde biriktirdiği her şeyi bir tokatla açık ederken; Timur, Bahar’ın bu ani dönüşümünü hastalık sonrası depresyona bağladı. Ev işlerinden elini eteğini çeken Bahar’ın kendisi için yaptığı yüklü alışveriş, Timur’u çileden çıkardı.

        GEÇMİŞİN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

        'Bahar’ın ev halkını şaşırtan değişimi;

        Bahar - Timur - Rengin üçgeninde de geçmişin izleri ortaya çıktı. “Hak ettiğim gibi yaşayacağım” diyen Bahar, doktorluğa dönmeye karar verdi fakat kurs masrafları için destek istediği eşi Timur, ona yüz çevirdi. Tüm engellere rağmen kursa kayıt olan, ev ahalisinden gizli gizli çalışan ve yüksek bir puanla sınavı kazanan Bahar, asistanlık için eşi Timur’un hastanesine başvurdu. Doktorluğa geri dönme kararında en büyük destekçisi ise Evren oldu. Mülakatta Jung’un “Sadece yaralı bir hekim iyileştirebilir. Bir insan ne kadar yaralıysa o kadar şifalıdır!” sözleriyle jüriyi etkileyen Bahar, Rengin’in de 'evet' oyuyla asistanlık için kabul aldı.

        REKLAM

        Bahar, doktorluğa geri dönüyor;

        HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin üçüncü bölümünden yayınlanan tanıtıma, sosyal medyada beğeni yağmuru yağarken; Bahar’ın “Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!” sözleri, her geçen gün ayakları yere daha sağlam basan bir karaktere dönüşeceğinin ipuçlarını verdi.

        BİRBİRİNDEN BAŞARILI OYUNCULAR ROL ALIYOR

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 3'üncü bölüm tanıtımı;

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği, MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kalem alıyor. Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizi yeni bölümüyle 27 Şubat Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyunmaya hazır Mısın?
        #demet evgar
        #Bahar dizisi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa