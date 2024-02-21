'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirveye yerleşti

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SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle gönüllerde taht kuran yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Üç kategoride de adını zirveye yazdıran dizi, salı akşamına damgasını vurdu.

2 SAAT 40 DAKİKA TT LİSTESİNDE YER ALDI ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın ikinci bölümü ABC1 20+’da 9.53 izlenme oranı 22.30 izlenme payı, AB grubunda 9.00 izlenme oranı 24.26 izlenme payı, Total’de ise 7.56 izlenme oranı 18.22 izlenme payı elde etti. İzleyenlerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi 11 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. Ülke sınırlarını aşan dizi, dünyada da 2 saat 40 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Ayrıca TT listesinde, Evren (Buğra Gülsoy) ve Timur (Mehmet Yılmaz Ak) karakterlerinin de yer alması, izleyicilerin Bahar’ın hikayesini ne kadar sahiplendiğini bir kez daha gösterdi. REKLAM

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU? Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar’ı, Nevra ve Timur büyük bir 'geçmiş olsun' kutlamasıyla karşıladı. Fakat Bahar’ın bu kutlamada yaptığı konuşma Timur ve Nevra’yı tedirgin etti. “Timur’la işim bitti benim, ben biraz Bahar’la ilgileneceğim” diyen Bahar’ın değişimi herkesi şaşırttı. Bahar, Timur’a içinde biriktirdiği her şeyi bir tokatla açık ederken; Timur, Bahar’ın bu ani dönüşümünü hastalık sonrası depresyona bağladı. Ev işlerinden elini eteğini çeken Bahar’ın kendisi için yaptığı yüklü alışveriş, Timur’u çileden çıkardı.

GEÇMİŞİN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI 'Bahar’ın ev halkını şaşırtan değişimi; Bahar - Timur - Rengin üçgeninde de geçmişin izleri ortaya çıktı. “Hak ettiğim gibi yaşayacağım” diyen Bahar, doktorluğa dönmeye karar verdi fakat kurs masrafları için destek istediği eşi Timur, ona yüz çevirdi. Tüm engellere rağmen kursa kayıt olan, ev ahalisinden gizli gizli çalışan ve yüksek bir puanla sınavı kazanan Bahar, asistanlık için eşi Timur’un hastanesine başvurdu. Doktorluğa geri dönme kararında en büyük destekçisi ise Evren oldu. Mülakatta Jung’un “Sadece yaralı bir hekim iyileştirebilir. Bir insan ne kadar yaralıysa o kadar şifalıdır!” sözleriyle jüriyi etkileyen Bahar, Rengin’in de 'evet' oyuyla asistanlık için kabul aldı. REKLAM Bahar, doktorluğa geri dönüyor;

HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Dizinin üçüncü bölümünden yayınlanan tanıtıma, sosyal medyada beğeni yağmuru yağarken; Bahar’ın “Sizin karşınızda artık öyle ürkek, korkak Bahar yok!” sözleri, her geçen gün ayakları yere daha sağlam basan bir karaktere dönüşeceğinin ipuçlarını verdi.

BİRBİRİNDEN BAŞARILI OYUNCULAR ROL ALIYOR 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 3'üncü bölüm tanıtımı; Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği, MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kalem alıyor. Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizi yeni bölümüyle 27 Şubat Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...