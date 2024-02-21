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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Denis Vavro'ya kanca - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Denis Vavro'ya kanca

        Beşiktaş yaz transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen 27 yaşındaki stoper Denis Vavro'yu gündemine aldı

        Giriş: 21.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:17
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        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
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        Ara transferde kadrosuna Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati hamlelerini yapan Beşiktaş'ta gözler yaz dönemine çevrilmeye başlandı.

        Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, savunmaya takviye için arayışlarını sürdürürken rota Avrupa'nın kuzeyi oldu.

        Siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen stoper Denis Varo'yu gündemine aldı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag - Manchester City maçını izleyen Aybaba'nın Vavro'yu takip ettiği öğrenildi.

        İngiliz devine karşı 3-1 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka ekibinde ise 34 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

        Slovak savunmacının kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

        Beşiktaş, takibe aldığı Vavro için nabız yoklamaya başlarken yaz döneminde Kopenhag'ın kapısı resmen çalınacak.

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