Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Denis Vavro'ya kanca
Beşiktaş yaz transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen 27 yaşındaki stoper Denis Vavro'yu gündemine aldı
Ara transferde kadrosuna Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati hamlelerini yapan Beşiktaş'ta gözler yaz dönemine çevrilmeye başlandı.
Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, savunmaya takviye için arayışlarını sürdürürken rota Avrupa'nın kuzeyi oldu.
Siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen stoper Denis Varo'yu gündemine aldı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag - Manchester City maçını izleyen Aybaba'nın Vavro'yu takip ettiği öğrenildi.
İngiliz devine karşı 3-1 kaybedilen maçta 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka ekibinde ise 34 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Slovak savunmacının kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Beşiktaş, takibe aldığı Vavro için nabız yoklamaya başlarken yaz döneminde Kopenhag'ın kapısı resmen çalınacak.