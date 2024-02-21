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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Kaan Ayhan müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Kaan Ayhan müjdesi!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk olacak Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan müjde geldi. MKE Ankaragücü deplasmanına götürülmeyen milli yıldız ağrılarına rağmen antrenmana çıktı

        Giriş: 21.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:22
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        Cimbom'a Kaan müjdesi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

        ÜÇ İSİM BİREYSEL ÇALIŞTI

        Antrenmanda yer almayan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

        Galatasaray'da sıkışık fikstür ve çeşitli sakatlık endişeleri nedeniyle MKE Ankaragücü deplasmanında forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Lucas Torreira'dan da müjde geldi.

        KAAN AYHAN MÜJDESİ!

        Dinlendirilen Uruguaylı oyuncunun yanı sıra riske edilmek istemeyen Abdülkerim'in de tamamen iyileştiği; ağrıları bulunan Kaan Ayhan'ın ise buna rağmen forma giymek istediği belirtildi. Milli savunmacının Prag deplasmanında sahaya 11'de çıkması bekleniyor.

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