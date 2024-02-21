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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz mayısta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında ve Milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dün Milli Mücadele'de destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıktı.

Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyununu sizlerle bozduk, terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık.

Önümüzde mahalli idareler seçimi var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un 31 Mart'ta yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır.

Cumhuriyetimizin ilk yılı kuruluş sonrasında yaşadığımız sancıların asrıydı. 21 yılda kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla eksikleri telafi ettik. Cumhuriyetimizin ikici asrı ise ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.

İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü belediyecilik hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletelim. Afetlere dirençli yerler inşa etmek üzerine kuruludur. Türkiye'yi dijital teknolojilerle uyumlu şekilde yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacak. Aile müessesini güçlendireceğiz. Evlatlarımızı çağın her türlü sapkın akımlarından koruyacak programlarımızı hayata geçireceğiz. Şehirlerimizi çevre ve tabiata duyarlı, tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş şekilde geliştireceğiz.