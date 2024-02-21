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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM'de feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi! - Son dakika haberleri

        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın şoförü 52 yaşındaki Müfik Atacan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:00
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        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
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        Kocaeli'nde kaza, saat 12.00 sıralarında, Dilovası'nda, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.

        KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Osmangazi Köprüsü yönüne seyir halinde olan Müfik Atacan (52) idaresindeki TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

        TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekiplerince çıkarılan Atacan, hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Atacan, burada kurtarılamadı. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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