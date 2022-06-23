Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Malatya'da sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta yürüyen Ekrem Kaya, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; polis, şüpheliler M.Y, E.Ç, H.S ve H.A.'yı olayda kullanılan silahla yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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